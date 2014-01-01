|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26450
|Наименование
|Датчик температуры FORD Focus 1 охлаждающей жидкости FEBI
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,75
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Количество присоединений
|2
|Цвет
|черный
|Вес [кг]
|0,030
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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