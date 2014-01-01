Диаметр точек крепления [мм] 25 Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль) Сторона установки внутри Расстояние между отверстиями [мм] 153 Вес [кг] 2,482 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом

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