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Ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449 артикул 26449 FEBI в Алматы

26449 FEBI Ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26449
Наименование Ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449
Длина [мм] 196
Наружный диаметр [мм] 85
Диаметр точек крепления [мм] 25
Тип рычага для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
Сторона установки внутри
Расстояние между отверстиями [мм] 153
Вес [кг] 2,482
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом
Если вы хотите купить ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 26449. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003502305, 0003505105, 010711, 115442, 1515191600, 1805530, 7954. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449 FEBI с артикулом 26449 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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