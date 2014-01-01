|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26449
|Наименование
|Ремкомплект реактивной тяги Мерседес Актрос 26449
|Длина [мм]
|196
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Диаметр точек крепления [мм]
|25
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Сторона установки
|внутри
|Расстояние между отверстиями [мм]
|153
|Вес [кг]
|2,482
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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