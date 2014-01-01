Наружный диаметр [мм] 108 Вес [кг] 2,05 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом

Запчасть ремкомплект реакт. тяги центр (литой) представлена по производителю FEBI с артикулом 26448. У данной детали есть аналоги с номерами: 26448, 0003501705, 1445656, 490824, 23836, 2383601, 0003501705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реакт. тяги центр (литой) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.