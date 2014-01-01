|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26448
|Наименование
|РМК реакт. тяги центр (литой)
|Толщина [мм]
|67
|Внутренний диаметр
|36
|Наружный диаметр [мм]
|108
|Вес [кг]
|2,05
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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