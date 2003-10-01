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Болт головки цилиндра артикул 26422 FEBI в Алматы

26422 FEBI Болт головки цилиндра
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26422
Наименование Болт головки цилиндра
Длина [мм] 168
Размер наружной резьбы M9 x 1,25
Ширина зева гаечного ключа 16
Профиль головки болта внутренний многогранник
Длина болта под головкой [мм] 158
Количество болтов 10
Вес [кг] 0,08

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Прокладка, головка цилиндра
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается

Если хотите купить Болт головки цилиндра FEBI с артикулом 26422 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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