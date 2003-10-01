|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26422
|Наименование
|Болт головки цилиндра
|Длина [мм]
|168
|Размер наружной резьбы
|M9 x 1,25
|Ширина зева гаечного ключа
|16
|Профиль головки болта
|внутренний многогранник
|Длина болта под головкой [мм]
|158
|Количество болтов
|10
|Вес [кг]
|0,08
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
1.2
2003.10 - Выпускается
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