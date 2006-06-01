|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26407
|Наименование
|26407F_диск тормозной передний!\ MB W221 5.5 M273 05>
|Толщина тормозного диска (мм)
|32
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|64,5
|Наружный диаметр [мм]
|335
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с отверстиями/с внутр. вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|30
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|10,89
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 250 CDI (221.003, 221.103)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 280 (221.054)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 300 (221.054, 221.154)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI (221.022, 221.122)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 (221.056, 221.156)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 4-matic (221.087, 221.187)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 BlueTec (221.026, 221.126)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 CGI (221.057, 221.157)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 450 (221.070, 221.170)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 500 (221.071, 221.171)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS купе (C216)
CL 500 (216.371)
2006.06 - 2013.12
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