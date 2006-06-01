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26407F_диск тормозной передний!\ MB W221 5.5 M273 05> артикул 26407 FEBI в Алматы

26407 FEBI 26407F_диск тормозной передний!\ MB W221 5.5 M273 05>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26407
Наименование 26407F_диск тормозной передний!\ MB W221 5.5 M273 05>
Толщина тормозного диска (мм) 32
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 64,5
Наружный диаметр [мм] 335
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с отверстиями/с внутр. вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 30
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 10,89

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 2006.06 - 2013.12

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