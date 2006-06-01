menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Тормозной диск артикул 26404 FEBI в Алматы

26404 FEBI Тормозной диск
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 26404
Наименование Тормозной диск
Толщина тормозного диска (мм) 12
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 58,3
Наружный диаметр [мм] 300
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 10
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 5,413
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 300 (221.054, 221.154) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 2008.03 - 2012.01

Если хотите купить Тормозной диск FEBI с артикулом 26404 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0