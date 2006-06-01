|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|26404
|Наименование
|Тормозной диск
|Толщина тормозного диска (мм)
|12
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|58,3
|Наружный диаметр [мм]
|300
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|10
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|5,413
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 250 CDI (221.003, 221.103)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 280 (221.054)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 300 (221.054, 221.154)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI (221.022, 221.122)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 (221.056, 221.156)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 4-matic (221.087, 221.187)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 BlueTec (221.026, 221.126)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 450 (221.070, 221.170)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 450 4-matic (221.084, 221.184)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 500 (221.071, 221.171)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS купе (C216)
CL 500 (216.371)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
280 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
300 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.456)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
500 (230.471)
2008.03 - 2012.01
Если хотите купить Тормозной диск FEBI с артикулом 26404 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита