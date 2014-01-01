|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22263
|Наименование
|22263F_гайка! M10x1.5 SW16\ MB
|Толщина [мм]
|11
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1,5
|Качество / класс
|10
|Ширина зева гаечного ключа
|16
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|DIN / ISO
|6927
|Поверхность
|оцинкованный
|Вес [кг]
|0,014
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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