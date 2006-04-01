|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22240
|Наименование
|Диск тормозной RENAULT Master (98-10) передний (1шт.) FEBI
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|77,9
|Наружный диаметр [мм]
|305
|Ø фаски [мм]
|130
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|25
|Диаметр центрирования [мм]
|90
|Вес [кг]
|10,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
dCi 120
2006.08 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
dCi 150
2006.08 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 100
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 120
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Автобус (X70)
dCi 150
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 120
2006.04 - Выпускается
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
dCi 150
2006.04 - Выпускается
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 130 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 135 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)
dCi 165 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 125 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 130 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 135 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 145 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 150 RWD
2011.11 - 2016.09
NISSAN
NV400 Фургон (X62, X62B)
dCi 165 RWD
2011.11 - 2016.09
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
2.5 CDTI (JD)
2007.09 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
RENAULT
MASTER II Фургон (FD)
2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
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