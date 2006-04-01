Количество крепежных отверстий 1 Толщина [мм] 77,9 Наружный диаметр [мм] 305 Ø фаски [мм] 130 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост Минимальная толщина [мм] 25 Диаметр центрирования [мм] 90 Вес [кг] 10,0

Запчасть диск тормозной Рено Master (98-10) передний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22240. У данной детали есть аналоги с номерами: 22240, 0986479001, 09908010, 960233, MBR6015. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Рено Master (98-10) передний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.