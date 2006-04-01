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Диск тормозной RENAULT Master (98-10) передний (1шт.) FEBI артикул 22240 FEBI в Алматы

22240 FEBI Диск тормозной RENAULT Master (98-10) передний (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22240
Наименование Диск тормозной RENAULT Master (98-10) передний (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 28
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 77,9
Наружный диаметр [мм] 305
Ø фаски [мм] 130
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 25
Диаметр центрирования [мм] 90
Вес [кг] 10,0
Запчасть диск тормозной Рено Master (98-10) передний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22240. У данной детали есть аналоги с номерами: 22240, 0986479001, 09908010, 960233, MBR6015. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Рено Master (98-10) передний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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Если хотите купить Диск тормозной RENAULT Master (98-10) передний (1шт.) FEBI FEBI с артикулом 22240 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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