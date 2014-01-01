Рабочее давление до [бар] 10 Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Напряжение [В] 24 Количество присоединений 2 Тип клапана Соленоидный клапан Вес [кг] 0,429

Запчасть клапан Вольво электромагнитный КПП Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22232. У данной детали есть аналоги с номерами: TT6101019, 22232, 8143017, 1594344, 1614305, 3962640, 1610566. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан Вольво электромагнитный КПП Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.