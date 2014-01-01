|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22232
|Наименование
|Клапан VOLVO электромагнитный КПП FEBI
|Длина [мм]
|103,45
|Ширина [мм]
|42,45
|Рабочее давление до [бар]
|10
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Напряжение [В]
|24
|Количество присоединений
|2
|Тип клапана
|Соленоидный клапан
|Вес [кг]
|0,429
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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