Материал Алюминиевое литье Число зубцов 20 Число крыльев 7 Вес [кг] 0,914 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной AUDI 100 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22206. У данной детали есть аналоги с номерами: 22206, 3392390211. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной AUDI 100 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.