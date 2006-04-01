|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22206
|Наименование
|Насос водяной AUDI 100 FEBI
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Металл
|Материал прокладки
|резина
|Материал
|Алюминиевое литье
|Число зубцов
|20
|Число крыльев
|7
|Вес [кг]
|0,914
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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