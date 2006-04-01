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Насос водяной AUDI 100 FEBI артикул 22206 FEBI в Алматы

22206 FEBI Насос водяной AUDI 100 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22206
Наименование Насос водяной AUDI 100 FEBI
Материал крыльчатки водяного насоса Металл
Материал прокладки резина
Материал Алюминиевое литье
Число зубцов 20
Число крыльев 7
Вес [кг] 0,914
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос водяной AUDI 100 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22206. У данной детали есть аналоги с номерами: 22206, 3392390211. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной AUDI 100 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается

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