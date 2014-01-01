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22205F_диск тормозной задний!\ MB W220 2.8-3.7/3.2CDi 98> артикул 22205 FEBI в Алматы

22205 FEBI 22205F_диск тормозной задний!\ MB W220 2.8-3.7/3.2CDi 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22205
Наименование 22205F_диск тормозной задний!\ MB W220 2.8-3.7/3.2CDi 98>
Толщина тормозного диска (мм) 11
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 58,4
Наружный диаметр [мм] 300
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 9,3
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 5,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 22205F_диск тормозной задний!\ MB W220 2.8-3.7/3.2CDi 98> FEBI с артикулом 22205 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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