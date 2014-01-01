|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22205
|Наименование
|22205F_диск тормозной задний!\ MB W220 2.8-3.7/3.2CDi 98>
|Толщина тормозного диска (мм)
|11
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|58,4
|Наружный диаметр [мм]
|300
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|полный
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|9,3
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|5,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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