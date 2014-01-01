|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22201
|Наименование
|Соединитель металлический Т-типа ALL TRUCK т-образн. 12мм
|Внутренний диаметр
|12
|Материал
|Латунь
|Вес [кг]
|0,132
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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