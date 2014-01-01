Вес [кг] 0,132

Запчасть соединитель металлический Т-типа ALL TRUCK т-образн. 12мм представлена по производителю FEBI с артикулом 22201. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соединитель металлический Т-типа ALL TRUCK т-образн. 12мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.