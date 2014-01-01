Наружный диаметр [мм] 13 Материал Латунь Вес [кг] 0,027

Запчасть фитинг трубок пневмосистемы 6*6 представлена по производителю FEBI с артикулом 22170. У данной детали есть аналоги с номерами: 22170, 1463100337. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фитинг трубок пневмосистемы 6*6 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.