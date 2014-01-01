Тип установки Сайлентблок Вес [кг] 0,53

Запчасть опора КПП FORD Focus (98-04) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22163. У данной детали есть аналоги с номерами: 22163, 511069, 1463100319. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия опора КПП FORD Focus (98-04) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.