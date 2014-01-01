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Опора КПП FORD Focus (98-04) FEBI артикул 22163 FEBI в Алматы

22163 FEBI Опора КПП FORD Focus (98-04) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22163
Наименование Опора КПП FORD Focus (98-04) FEBI
Материал резина/металл
Сторона установки сзади
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,53
Запчасть опора КПП FORD Focus (98-04) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22163. У данной детали есть аналоги с номерами: 22163, 511069, 1463100319. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия опора КПП FORD Focus (98-04) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора КПП FORD Focus (98-04) FEBI FEBI с артикулом 22163 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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