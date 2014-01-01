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22149F_прокладка сливной пробки! AL 24x18x1.5\ Volvo 850/S40/V40/S70/V70 all артикул 22149 FEBI в Алматы

22149 FEBI 22149F_прокладка сливной пробки! AL 24x18x1.5\ Volvo 850/S40/V40/S70/V70 all
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22149
Наименование 22149F_прокладка сливной пробки! AL 24x18x1.5\ Volvo 850/S40/V40/S70/V70 all
Ширина [мм] 1,5
Внутренний диаметр 18
Наружный диаметр [мм] 24
Материал алюминий
Вес [кг] 0,001

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 22149F_прокладка сливной пробки! AL 24x18x1.5\ Volvo 850/S40/V40/S70/V70 all FEBI с артикулом 22149 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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