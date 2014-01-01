|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22149
|Наименование
|22149F_прокладка сливной пробки! AL 24x18x1.5\ Volvo 850/S40/V40/S70/V70 all
|Ширина [мм]
|1,5
|Внутренний диаметр
|18
|Наружный диаметр [мм]
|24
|Материал
|алюминий
|Вес [кг]
|0,001
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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