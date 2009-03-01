|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22116
|Наименование
|Маховик, DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116
|Внутренний диаметр ступицы [мм]
|62,0
|Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем)
|58
|Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм]
|16,7
|Наружный диаметр ступицы [мм]
|145,0
|Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм]
|112,0
|Число крепёжных отверстий ступицы
|10
|Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм]
|450
|Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм]
|235
|Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм]
|470
|Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления
|12
|Число зубцов
|158
|Вес [кг]
|48,600
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с зубчатым венцом маховика
|для оригинального номера
|1 487 558
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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