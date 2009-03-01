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Маховик, DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 артикул 22116 FEBI в Алматы

22116 FEBI Маховик, DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22116
Наименование Маховик, DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116
Внутренний диаметр ступицы [мм] 62,0
Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) 58
Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 16,7
Наружный диаметр ступицы [мм] 145,0
Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 112,0
Число крепёжных отверстий ступицы 10
Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 450
Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235
Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 470
Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12
Число зубцов 158
Вес [кг] 48,600
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика
для оригинального номера 1 487 558
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть маховик DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 представлена по производителю FEBI с артикулом 22116. У данной детали есть аналоги с номерами: 22116, 1388336, 20090712002, 110736, 04400005, 3421601042, 1405313. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик, DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 FEBI с артикулом 22116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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