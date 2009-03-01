Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 16,7 Наружный диаметр ступицы [мм] 145,0 Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 112,0 Число крепёжных отверстий ступицы 10 Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 450 Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235 Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 470 Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12 Число зубцов 158 Вес [кг] 48,600 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика для оригинального номера 1 487 558 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть маховик DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 представлена по производителю FEBI с артикулом 22116. У данной детали есть аналоги с номерами: 22116, 1388336, 20090712002, 110736, 04400005, 3421601042, 1405313. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик DSC12.05/03/06;DC16;DC12.01/03/09/14; d=430мм 22116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.