|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22095
|Наименование
|Фильтр воздушный кабины SCANIA P/G/R/T/4-SERIES CP CR CT
|Исполнение фильтра
|Салонный фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|224
|Ширина [мм]
|160
|Высота [мм]
|67
|Вес [кг]
|0,184
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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