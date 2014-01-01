Ширина [мм] 160 Высота [мм] 67 Вес [кг] 0,184

Запчасть фильтр воздушный кабины Скания P/G/R/T/4-Серия CP CR CT представлена по производителю FEBI с артикулом 22095. У данной детали есть аналоги с номерами: 030787080, 030787090, 033147, 03314701, 042249, 042402, 100103004250. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный кабины Скания P/G/R/T/4-Серия CP CR CT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.