|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22062
|Наименование
|22062F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E30/E36/5 E28/E34/E39 85>
|Наружный диаметр [мм]
|410
|Число крыльев
|11
|Вес [кг]
|0,46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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