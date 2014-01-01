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22062F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E30/E36/5 E28/E34/E39 85> артикул 22062 FEBI в Алматы

22062 FEBI 22062F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E30/E36/5 E28/E34/E39 85>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22062
Наименование 22062F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E30/E36/5 E28/E34/E39 85>
Наружный диаметр [мм] 410
Число крыльев 11
Вес [кг] 0,46

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 22062F_крыльчатка вентилятора!\ BMW 3 E30/E36/5 E28/E34/E39 85> FEBI с артикулом 22062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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