Наружный диаметр [мм] 42 Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Длина резьбы [мм] 28,8 Размер конуса [мм] 31,5 Цвет серый Материал сталь Стойка Шатун Вес [кг] 7,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная F 10/12/16 CH L=840 представлена по производителю FEBI с артикулом 22049. У данной детали есть аналоги с номерами: 1083744, 19525, 1952501, 253038, 67290000, 954209. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная F 10/12/16 CH L=840, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.