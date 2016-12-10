|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22049
|Наименование
|Тяга рулевая продольная F10/12/16 CH L=840
|Длина [мм]
|840
|Толщина [мм]
|125
|Наружный диаметр [мм]
|42
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5, M30 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Длина резьбы [мм]
|28,8
|Размер конуса [мм]
|31,5
|Цвет
|серый
|Материал
|сталь
|Стойка
|Шатун
|Вес [кг]
|7,8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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