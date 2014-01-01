Материал Металл Вес [кг] 0,376

Запчасть ролик дополнительный руч. ремня Вольво B7LDD/ФШ 12/ФШ 16/FL10 D7C/D10A/D12A/D16A 70X35.5 представлена по производителю FEBI с артикулом 22047. У данной детали есть аналоги с номерами: 030294, 1987474062, 215208, 3154314, ZX130311. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик дополнительный руч. ремня Вольво B7LDD/ФШ 12/ФШ 16/FL10 D7C/D10A/D12A/D16A 70X35.5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.