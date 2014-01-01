|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22047
|Наименование
|Ролик дополнительный руч. ремня Вольво B7LDD/FH12/FH16/FL10 D7C/D10A/D12A/D16A /70X35.5
|Ширина [мм]
|35,5
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Материал
|Металл
|Вес [кг]
|0,376
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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