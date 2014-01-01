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22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00> артикул 22044 FEBI в Алматы

22044 FEBI 22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22044
Наименование 22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
новая модификация
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,550
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с контргайкой
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00> FEBI с артикулом 22044 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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