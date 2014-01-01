|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22044
|Наименование
|22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00>
|новая модификация
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,550
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с контргайкой
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 22044F_наконечник рулевой!\ Audi A4/A8 00> FEBI с артикулом 22044 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита