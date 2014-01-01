Наружный диаметр [мм] 205 Число зубцов кольца ABS 100 Материал Листовая сталь Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,246

Запчасть сальник ступицы 153x205x11 c АБС Мерседес Актрос 22037 представлена по производителю FEBI с артикулом 22037. У данной детали есть аналоги с номерами: 22037, 1007010128. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 153x205x11 c АБС Мерседес Актрос 22037 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.