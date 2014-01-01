|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22027
|Наименование
|Диск тормозной MERCEDES Atego задний (335x111x34) (1шт.) FEBI
|Толщина тормозного диска (мм)
|34
|Число отверстий в диске колеса
|8
|Толщина [мм]
|111
|Наружный диаметр [мм]
|335
|Ø фаски [мм]
|177
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|28
|Вес [кг]
|14,0
|для оригинального номера
|970 423 13 12
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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