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Диск тормозной MERCEDES Atego задний (335x111x34) (1шт.) FEBI артикул 22027 FEBI в Алматы

22027 FEBI Диск тормозной MERCEDES Atego задний (335x111x34) (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22027
Наименование Диск тормозной MERCEDES Atego задний (335x111x34) (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 34
Число отверстий в диске колеса 8
Толщина [мм] 111
Наружный диаметр [мм] 335
Ø фаски [мм] 177
Размер внутренней резьбы M12 x 1,5
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 28
Вес [кг] 14,0
для оригинального номера 970 423 13 12
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной Мерседес Атего задний (335x111x34) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22027. У данной детали есть аналоги с номерами: 22027, BCR188A, 09918210, 462218, 960338, FCR188A, BS5289. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Мерседес Атего задний (335x111x34) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной MERCEDES Atego задний (335x111x34) (1шт.) FEBI FEBI с артикулом 22027 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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