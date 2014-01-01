Толщина [мм] 111 Наружный диаметр [мм] 335 Ø фаски [мм] 177 Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 28 Вес [кг] 14,0 для оригинального номера 970 423 13 12 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Мерседес Атего задний (335x111x34) (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22027. У данной детали есть аналоги с номерами: 22027, BCR188A, 09918210, 462218, 960338, FCR188A, BS5289. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Мерседес Атего задний (335x111x34) (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.