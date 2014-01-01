Материал Серый чугун Число зубцов 27 Число крыльев 12 Вес [кг] 4,511 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шестерней Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Вольво ФШ12 ФМ12, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12. С двигателями D12C. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 22023. У данной детали есть аналоги с номерами: 009121001, 01300010, 01300014, 0319020, 032000D12C00, 033168, 100967. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.