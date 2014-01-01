|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22023
|Наименование
|Помпа Вольво ФШ12 ФМ12
|Материал крыльчатки водяного насоса
|полимерный материал
|Материал прокладки
|резина
|Материал
|Серый чугун
|Число зубцов
|27
|Число крыльев
|12
|Вес [кг]
|4,511
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с шестерней
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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