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Помпа Вольво ФШ12 ФМ12 артикул 22023 FEBI в Алматы

22023 FEBI Помпа Вольво ФШ12 ФМ12
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 22023
Наименование Помпа Вольво ФШ12 ФМ12
Материал крыльчатки водяного насоса полимерный материал
Материал прокладки резина
Материал Серый чугун
Число зубцов 27
Число крыльев 12
Вес [кг] 4,511
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шестерней
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить помпа Вольво ФШ12 ФМ12, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH12, FH 12, FM12, FM 12. С двигателями D12C. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 22023. У данной детали есть аналоги с номерами: 009121001, 01300010, 01300014, 0319020, 032000D12C00, 033168, 100967. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Вольво ФШ12 ФМ12 FEBI с артикулом 22023 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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