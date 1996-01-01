|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|22013
|Наименование
|Прокладка головки блока Мерседес Актрос I (1996-2002) OM501/502 (x6/x8)
|старая модификация
|Внутренний диаметр
|150,5
|Вес [кг]
|0,140
|для оригинального номера
|541 016 11 20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Прокладка головки блока Мерседес Актрос I (1996-2002) OM501/502 (x6/x8) FEBI с артикулом 22013 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита