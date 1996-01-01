Вес [кг] 0,140 для оригинального номера 541 016 11 20

Запчасть прокладка головки блока Мерседес Актрос I (1996-2002) OM501/502 (x6/x8) представлена по производителю FEBI с артикулом 22013. У данной детали есть аналоги с номерами: 0110088, 033719001, 052480, 052481, 066720, 066721, 066722. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка головки блока Мерседес Актрос I (1996-2002) OM501/502 (x6/x8), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.