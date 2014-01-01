Ширина [мм] 155 Высота [мм] 40 Вес [кг] 0,106

Запчасть фильтр салона Даф CF 65 /75/85IV представлена по производителю FEBI с артикулом 22009. У данной детали есть аналоги с номерами: 22009, 1362168, 1791192, 1825431, 562018, 716008, E969LC. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр салона Даф CF 65 /75/85IV на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.