Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 22001 Наименование Клапан OPEL Vectra B системы отопителя FEBI Вес [кг] 0,101 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть клапан OPEL Vectra B системы отопителя Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 22001. У данной детали есть аналоги с номерами: 22001, 1466110672. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан OPEL Vectra B системы отопителя Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.