Материал Алюминиевое литье Число зубцов 20 Число крыльев 8 Вес [кг] 0,771 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 со шпильками для оригинального номера 82 00 146 298 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Рено Logan Clio Megane Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21988. У данной детали есть аналоги с номерами: 21988 Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Рено Logan Clio Megane Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.