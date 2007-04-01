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Насос водяной RENAULT Logan,Clio,Megane FEBI артикул 21988 FEBI в Алматы

21988 FEBI Насос водяной RENAULT Logan,Clio,Megane FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21988
Наименование Насос водяной RENAULT Logan,Clio,Megane FEBI
Материал крыльчатки водяного насоса полимерный материал
Материал прокладки бумага
Материал Алюминиевое литье
Число зубцов 20
Число крыльев 8
Вес [кг] 0,771
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 со шпильками
для оригинального номера 82 00 146 298
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть насос водяной Рено Logan Clio Megane Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21988. У данной детали есть аналоги с номерами: 21988 Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Рено Logan Clio Megane Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 2009.02 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F) 2009.02 - Выпускается
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.4 2008.09 - 2014.06

Если хотите купить Насос водяной RENAULT Logan,Clio,Megane FEBI FEBI с артикулом 21988 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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