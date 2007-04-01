|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21988
|Наименование
|Насос водяной RENAULT Logan,Clio,Megane FEBI
|Материал крыльчатки водяного насоса
|полимерный материал
|Материал прокладки
|бумага
|Материал
|Алюминиевое литье
|Число зубцов
|20
|Число крыльев
|8
|Вес [кг]
|0,771
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с прокладкой
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|со шпильками
|для оригинального номера
|82 00 146 298
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.4
2008.09 - 2014.06
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