|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21981
|Наименование
|Подшипник 32215A Скания 75x130x33,25мм
|Ширина [мм]
|33,25
|Внутренний диаметр
|75
|Наружный диаметр [мм]
|130
|DIN / ISO
|32215A
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост слева, внешний, Задний мост справа
|Вес [кг]
|2,173
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник 32215A Скания 75x130x33,25мм FEBI с артикулом 21981 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита