Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21980 Наименование Ремкомплект MERCEDES ступицы (сальники,прокладки,кольца) FEBI Сторона установки Задний мост Вес [кг] 2,468

Запчасть ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки кольца) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21980. У данной детали есть аналоги с номерами: 21980, 9403501935, 9403500835, 109682, 491027, 9403500835, A9403500835. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки кольца) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.