Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21978 Наименование Ремкомплект MERCEDES ступицы (сальники,прокладки) FEBI Сторона установки Задний мост Вес [кг] 2,25

Запчасть ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21978. У данной детали есть аналоги с номерами: 21978, 491026, 9403500635, A9403500635, 2425550049. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.