Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21948 Наименование Ремкомплект ступицы Мерседес Актрос ПЕР/ЗАД НАБОР САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК СТУПИЦЫ Сторона установки Задний мост Вес [кг] 2,352

Запчасть ремкомплект ступицы Мерседес Актрос ПЕР/ЗАД НАБОР САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК СТУПИЦЫ представлена по производителю FEBI с артикулом 21948. У данной детали есть аналоги с номерами: 1465130913 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект ступицы Мерседес Актрос ПЕР/ЗАД НАБОР САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК СТУПИЦЫ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.