|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21948
|Наименование
|Ремкомплект ступицы Мерседес Актрос ПЕР/ЗАД НАБОР САЛЬНИКОВ И ПРОКЛАДОК СТУПИЦЫ
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|2,352
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