Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21947 Наименование Ремкомплект MERCEDES ступицы (сальники,прокладки,кольца) FEBI Сторона установки Задний мост Вес [кг] 2,01

Запчасть ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки кольца) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21947. У данной детали есть аналоги с номерами: 21947, 9403501435, 9403500335, 9403501535, 491022, 9403500335, A9403500335. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Мерседес ступицы (сальники прокладки кольца) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.