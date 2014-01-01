|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21944
|Наименование
|21944F_подушка радиатора!\ Audi 100/A6 all 91-97
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Размер наружной резьбы
|M8 x 1,25
|Материал
|резина/металл
|Вес [кг]
|0,075
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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