Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 2194 Наименование палец тормозной колодки Scania

Запчасть палец тормозной колодки Скания представлена по производителю FEBI с артикулом 02194. У данной детали есть аналоги с номерами: 02194, 154262. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.