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21923F_диск тормозной задний!\ MB W163 2.3-4.3/2.6CDi 98> артикул 21923 FEBI в Алматы

21923 FEBI 21923F_диск тормозной задний!\ MB W163 2.3-4.3/2.6CDi 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21923
Наименование 21923F_диск тормозной задний!\ MB W163 2.3-4.3/2.6CDi 98>
Толщина тормозного диска (мм) 15
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 55,5
Наружный диаметр [мм] 285
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска полный
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 13
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 6,04

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21923F_диск тормозной задний!\ MB W163 2.3-4.3/2.6CDi 98> FEBI с артикулом 21923 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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