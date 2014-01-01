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21921F_диск тормозной передний!\ MB MW163 2.3-4.3 98> артикул 21921 FEBI в Алматы

21921 FEBI 21921F_диск тормозной передний!\ MB MW163 2.3-4.3 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21921
Наименование 21921F_диск тормозной передний!\ MB MW163 2.3-4.3 98>
Толщина тормозного диска (мм) 26
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 51,1
Наружный диаметр [мм] 302,8
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 23
Диаметр центрирования [мм] 67
Вес [кг] 7,511

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 21921F_диск тормозной передний!\ MB MW163 2.3-4.3 98> FEBI с артикулом 21921 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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