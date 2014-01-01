|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21921
|Наименование
|21921F_диск тормозной передний!\ MB MW163 2.3-4.3 98>
|Толщина тормозного диска (мм)
|26
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|51,1
|Наружный диаметр [мм]
|302,8
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|23
|Диаметр центрирования [мм]
|67
|Вес [кг]
|7,511
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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