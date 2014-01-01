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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 21906 FEBI в Алматы

21906 FEBI Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21906
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
парные номера артикулов 21904
Материал алюминий
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передний мост справа, сверху, сзади
Вес [кг] 0,454
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса FEBI с артикулом 21906 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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