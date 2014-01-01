Вес [кг] 0,004

Запчасть кольцо уплотнительное фильтра КПП представлена по производителю FEBI с артикулом 21880. У данной детали есть аналоги с номерами: 21880, 375550, 420329, 518158, 5032447700, 0149976148, A0149976148. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное фильтра КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.