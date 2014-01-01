|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21863
|Наименование
|Клапан магистральный 21863 FeBi
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Точка включения [бар]
|10
|Вес [кг]
|0,328
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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