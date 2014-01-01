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Клапан магистральный 21863 FeBi артикул 21863 FEBI в Алматы

21863 FEBI Клапан магистральный 21863 FeBi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21863
Наименование Клапан магистральный 21863 FeBi
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Точка включения [бар] 10
Вес [кг] 0,328
Запчасть клапан магистральный 21863 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21863. У данной детали есть аналоги с номерами: 21863, 29575100, 0019975036, 0039975936, 0019976136, 0039976036, 42008943. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан магистральный 21863 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан магистральный 21863 FeBi производителя FEBI с артикулом 21863 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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