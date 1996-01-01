|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21837
|Наименование
|Гофра глушителя Актрос I (1996-2002)
|Длина [мм]
|281
|Внутренний диаметр
|120
|Вес [кг]
|1,564
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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