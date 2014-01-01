Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 21809 Наименование РМК компрессора (A67RK021A:4 прокладки+клапана) прокладки+клапана Для головки цил 1 пластина с при Вес [кг] 0,85

Запчасть ремкомплект компрессора (A67RK021A:4 прокладки+клапана) прокладки+клапана Для головки цил 1 пластина с при представлена по производителю FEBI с артикулом 21809. У данной детали есть аналоги с номерами: 21809, 38186, A67RK021A, 5411300620S1, 9411610667. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора (A67RK021A:4 прокладки+клапана) прокладки+клапана Для головки цил 1 пластина с при на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.