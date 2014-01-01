|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21800
|Наименование
|Сальник ABS Скания 1342 363 384045
|Толщина [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|125
|Наружный диаметр [мм]
|160
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,515
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ABS Скания 1342 363 384045 производителя FEBI с артикулом 21800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита