Наружный диаметр [мм] 177 Сторона установки Задний мост, внутри Вес [кг] 0,152

Запчасть сальник Скания ступицы задней (42x67x10) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21798. У данной детали есть аналоги с номерами: 21798, 1001933126. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Скания ступицы задней (42x67x10) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.