|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21796
|Наименование
|Сальник кулака разжимного перед. Scania 1349089
|Толщина [мм]
|6,8
|Внутренний диаметр
|38,1
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Вес [кг]
|0,01
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник кулака разжимного перед. Scania 1349089 производителя FEBI с артикулом 21796 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита