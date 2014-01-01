Наружный диаметр [мм] 50 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Вес [кг] 0,01

Запчасть сальник кулака разжимного перед. Скания 1349089 представлена по производителю FEBI с артикулом 21796. У данной детали есть аналоги с номерами: 21796, 300805, 122862, 122862OE, 144507, 1723518, 50345009. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник кулака разжимного перед. Скания 1349089 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.