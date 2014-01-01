|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21758
|Наименование
|Выключатель, фара заднего хода
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|электрический
|Тип привода
|Кнопочное управление
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|0,035
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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