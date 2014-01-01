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Выключатель, фара заднего хода артикул 21758 FEBI в Алматы

21758 FEBI Выключатель, фара заднего хода
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 21758
Наименование Выключатель, фара заднего хода
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Количество присоединений 2
Вид эксплуатации электрический
Тип привода Кнопочное управление
Сторона установки со стороны коробки передач
Вес [кг] 0,035

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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