Вес [кг] 0,1

Запчасть прокладка VW Caddy Golf Passat Polo AUDI 80 90 A6 картера масляного Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 21734. У данной детали есть аналоги с номерами: 21734, 9491147203. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка VW Caddy Golf Passat Polo AUDI 80 90 A6 картера масляного Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.