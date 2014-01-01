Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 62 Вес [кг] 20,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой Сторона установки от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив. Дополнительный артикул / Дополнительная информация с корончатой гайкой и шплинтом

Запчасть тяга рулевая поперечная 2783 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 21732. У данной детали есть аналоги с номерами: 050203040140, 119069, 1413127045, 2349401, 47760000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая поперечная 2783 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.