|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21732
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная 2783 мм
|Длина [мм]
|2783
|Наружный диаметр [мм]
|62
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Размер конуса [мм]
|30
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|62
|Вес [кг]
|20,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
|Сторона установки
|от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив.
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с корончатой гайкой и шплинтом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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