Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT, M30 x 1,5 LHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 40 Вес [кг] 5,72 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой Сторона установки от 2-го промеж.рыч.рул.привода к управляемому заднему мосту Дополнительный артикул / Дополнительная информация с корончатыми гайками и шплинтами

Запчасть тяга рулевая (продольная) 8х4 Скания 1759690 представлена по производителю FEBI с артикулом 21730. У данной детали есть аналоги с номерами: 21730, 1759690, 1343266, BK8200690, 119065, 954199, 050203040060. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая (продольная) 8х4 Скания 1759690 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.