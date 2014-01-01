|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|21730
|Наименование
|Тяга рулевая (продольная) 8х4 Scania 1759690
|Длина [мм]
|495
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT, M30 x 1,5 LHT
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Размер конуса [мм]
|30
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|40
|Вес [кг]
|5,72
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
|Сторона установки
|от 2-го промеж.рыч.рул.привода к управляемому заднему мосту
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с корончатыми гайками и шплинтами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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