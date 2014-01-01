Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 9,005 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная R93/113/143 AM70 CH 1165791-4297219 L=800 21712 представлена по производителю FEBI с артикулом 21712. У данной детали есть аналоги с номерами: 21712, 1305012, 1316872, 119049, 954103, 1324483, 050203040030. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная R93/113/143 AM70 CH 1165791-4297219 L=800 21712 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.